欧洲股市从近两年高位回落

* Euro STOXX 50指数收跌0.5%，从近两年高位回落

* 市场忽略疲弱的宏观数据，关注央行刺激举措

* 成交清淡，英国市场因假休市

路透伦敦5月6日 - 欧洲股市周一在清淡交投中走低，在上周大涨后回落，且德国公用事业股E.ON (EONGn.DE)除权后拖累大盘走低。

但跌幅受限，因股市继续受央行刺激举措鼓舞。

欧元区蓝筹股指数Euro STOXX 50指数.STOXX50E收跌0.5%，报2,750.52点，在上周急升，触及近两年最高2,764.17点后稍作喘息。

今日成交清淡，仅为90日均值的42%，英国股市因假休市。

德国DAX指数.GDAXI收跌0.1%，距离历史高位151.570点仅低0.5%，E.ON 急挫7.9%，该股除权，使STOXX Europe 600公用事业股指数.SX6P受创最重。

周一公布的调查显示，德国4月民间活动五个月来首次萎缩，因服务业活动萎缩，显示这欧洲最大的经济体或在第二季衰退。

投资者未受数据的影响，在欧洲央行总裁德拉吉表示，央行正密切关注数据，准备再度采取行动后股市小幅缩减跌幅。

法国股市CAC 40指数.FCHI跌0.15%，报3,907.04点。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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