欧洲股市上涨 因预期美联储声明对通胀立场不是那么强硬

路透伦敦9月17日 - 欧洲股市周三上涨，交投审慎，因预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)在今日稍后仍将暗示在较长时间内保持低利率。

不过，英国股市表现落后，因距离苏格兰独立公投仅有一天，民调显示支持苏格兰留在英国的民意领先独立阵营四个百分点。由三个民调机构--ICM、Opinium和Survation--所作的三项调查结果显示，有48%的苏格兰人赞成独立、而支持留在英国的有52%。

英国富时100指数.FTSE收跌0.17%，报6,780.90点，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3升0.43%，报1,385.09点。

欧洲市场人气受到提振，因美股周二尾盘上涨，受助于华尔街日报报导美联储对通胀的立场可能不是市场预期的强硬。

不过，分析师称，美联储可能开始令市场作准备，将在明年某时点升息，且美联储声明将可能提供一些线索。

德国股市DAX指数.GDAXI上升0.3%，报9,661.50点。法股CAC 40指数.FCHI收涨0.5%，报4,431.41点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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