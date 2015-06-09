欧股跌至三个半月低点 因美国升息忧虑

美国旧金山联储总裁称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透伦敦6月9日 - 欧洲股市周二跌至三个半月低点，因投资人愈发担心美国早至9月就开始升息周期的冲击，全球股市遭抛售。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3连跌第六个交易日，收跌0.4%，报1,522.29点，盘中跌至1,507.72点，为2月中来最低。在过去两周，该指数下跌超过7%。
之前美股和昨夜亚洲市场已经下滑，因美国近期公布的一系列经济数据令人鼓舞，包括强于预期的5月就业数据，这促使投资人预计美联储将在9月升息，较部分市场人士原本预计的要早。
“部分美国经济指标反弹，这一发展通常会伴随对美国升息的担忧，”HSBC Global Research股市策略师Robert Parkes表示。
“我们不是说短期内没有波动的可能性，但从基本面来看，我们认为较长期而言市场仍将获得支撑。”
汇丰控股(HSBA.L)下挫0.9%，此前投资人和分析师质疑该行承诺裁员近5万人是否足以提振盈利。
德国最大银行德意志银行(DBKGn.DE)下挫2.5%，此前该行称德国检方搜查其在法兰克福的办公室，寻找客户证券交易相关线索。
投资人也在关注希腊同国际债权人的磋商。周二欧盟执委会收到希腊提出的新改革建议。
德股DAX指数.GDAXI收低0.58%，报11,001.29点，英国富时100指数.FTSE收跌0.53%，报6,753.80点。法股CAC指数.FCHI收低0.15%，报4,850.22点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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