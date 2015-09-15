欧洲股市上涨 受美国股市开盘走高推动

路透伦敦/米兰9月15日 - 欧洲股市周二收盘上涨，受美国股市开盘走高推动，但德国能源公司RWE (RWEG.DE)和E.ON (EONGn.DE)下挫，此前有报告称需要提留更多资金用以关闭核电厂。

交易清淡，因投资者在美国联邦储备委员会(FED/美联储)周四决定是否进行2006年以来首次升息前不愿下大赌注。

RWE和E.ON分别下跌3.3%和6.2%，德国镜报网站(Spiegel Online)称，两家公司缺少多达300亿欧元，合340亿美元资金，用以建设一个核废料安全处置场地，这是德国放弃核能计划的一部分。

E.ON称核工厂的预提是充足的。

收盘时，泛欧FTSEurofirst 300 .FTEU3指数上涨0.85%，至1,405.49点，受美国股市走高推动。

意大利裕信银行(UniCredit)策略师Christian Stocker称，“市场仍然对美联储的决定不确定。如果周四不加息，可能会给市场一个信号，即美联储对经济体质有所担心。”

交易商提高了美联储本周升息的预期，因美国8月零售额报告符合预期，表明美国经济第三季保持稳步成长。

德国ZEW智库周二公布的调查结果显示，9月德国分析师和投资者信心下滑，因担心新兴市场经济疲软会拖累德国出口放缓。

汽车类股.SXAP涨1.4%，此前有数据显示，因区域市场恢复步伐加快，上月欧洲汽车登记量激增11.5%。

STOXX Europe 600基本资源类股指数.SXPP上涨，此前该类股是欧洲股市跌幅最大类股。

德股DAX指数.GDAXI微升0.56%，报10,188.13点。英股富时100指数.FTSE收涨0.87%，报6,137.60点，法股CAC指数.FCHI涨1.13%，报4,569.37点。(完)

(编译 刘静；审校 李军)

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