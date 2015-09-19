欧洲股市下跌 美联储保持政策不变燃点对全球经济的忧虑

路透米兰9月18日 - 欧洲股市周五劲跌，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)维持利率不变，燃点对全球经济的忧虑，使投资者揣测美联储何时将开始收紧政策。

美联储周四决议维持利率不变，屈从于围绕全球经济的担忧、金融市场的动荡以及低迷的本地通胀数据，但保留在今年稍晚小幅收紧政策的可能性。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1.9%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收挫3.03%，为8月24日来最大单日跌幅，当日下挫，因中国股市大跌。美股周五下滑，由能源股领跌。

交易商称，美联储最终将在何时升息的不确定性，及其有关中国经济放缓迹象对经济施压的评论拖累股市。

“经济体质的不确定性，以及美联储升息时间的不确定性令市场承压，”Mirabaud Securities资深股票销售交易商John Plassard说。

银行股是今日跌幅最大的板块之一，在较高利率环境下，银行通常赚钱更多；汽车和奢侈品等出口企业股价也下跌，中国是这些公司的主要市场。

STOXX Europe 600银行指数.SX7P急跌2.9%，欧洲汽车类指数.SXAPP挫跌3.3%。

德国汽车车灯和电子设备制造商Hella (HLE.DE)发布盈警，称中国市场艰难，公司股价大跌9%。

希腊股市.ATG上涨0.76%，因投资者押注周日希腊选举结果将促成组建一个联合政府，对该国救助计划将构成的风险很低。

德股DAX指数.GDAXI劲跌3.06%，报9,916.16点。英股富时100指数.FTSE收低1.34%，报6,104.11点，法股CAC指数.FCHI挫跌2.56%，报4,535.85点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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