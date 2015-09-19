欧洲股市下跌 美联储保持政策不变燃点对全球经济的忧虑

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透米兰9月18日 - 欧洲股市周五劲跌，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)维持利率不变，燃点对全球经济的忧虑，使投资者揣测美联储何时将开始收紧政策。
美联储周四决议维持利率不变，屈从于围绕全球经济的担忧、金融市场的动荡以及低迷的本地通胀数据，但保留在今年稍晚小幅收紧政策的可能性。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1.9%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收挫3.03%，为8月24日来最大单日跌幅，当日下挫，因中国股市大跌。美股周五下滑，由能源股领跌。
交易商称，美联储最终将在何时升息的不确定性，及其有关中国经济放缓迹象对经济施压的评论拖累股市。
“经济体质的不确定性，以及美联储升息时间的不确定性令市场承压，”Mirabaud Securities资深股票销售交易商John Plassard说。
银行股是今日跌幅最大的板块之一，在较高利率环境下，银行通常赚钱更多；汽车和奢侈品等出口企业股价也下跌，中国是这些公司的主要市场。
STOXX Europe 600银行指数.SX7P急跌2.9%，欧洲汽车类指数.SXAPP挫跌3.3%。
德国汽车车灯和电子设备制造商Hella (HLE.DE)发布盈警，称中国市场艰难，公司股价大跌9%。
希腊股市.ATG上涨0.76%，因投资者押注周日希腊选举结果将促成组建一个联合政府，对该国救助计划将构成的风险很低。
德股DAX指数.GDAXI劲跌3.06%，报9,916.16点。英股富时100指数.FTSE收低1.34%，报6,104.11点，法股CAC指数.FCHI挫跌2.56%，报4,535.85点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。