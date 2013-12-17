欧股收低 投资者担忧美联储缩减购债规模

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.8%，EuroSTOXX 50指数回落1.2%
* 美联储开始举行为期两天的政策会议
* 技术面长期上行趋势未变
路透伦敦12月17日 -欧洲股市周二走低，重拾本月多数时间的下行走势，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能在今天开始的为期两天的会议上决定缩减刺激规模。
石油服务类股跌幅居前，之前法国地质测量公司CGG(GEPH.PA)发布盈利预警。CGG股价放量重挫16.9%，可能录得五年来最大单日百分比跌幅。同类股票因此受创。
股市今日普跌，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数中，下跌股数量超过上涨股，比率约为2:1。
该指数本月迄今累计下跌4.4%，可能录得2008年以来首次12月收跌，因美国经济强劲增长的迹象，美联储在本周会议上开始缩减购债的可能性增加。
泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3收跌0.8%，报1,248.30点，在昨日反弹后重拾跌势。欧元区绩优股EuroSTOXX50指数.STOXX50E回落1.2%，报2,941.76点。
总体而言，欧洲股市空头势力不大，基本面和技术分析师均认为未来数月市场有进一步上扬的空间。
英国富时100指数.FTSE收跌0.55%，报6,486.19点；德国DAX指数.GDAXI回落0.86%，报9,085.12点；法国CAC指数.FCHI收挫1.24%，报4,068.64点。(完)
(编译 母红; 审校 张明钧)
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