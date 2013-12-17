欧股收低 投资者担忧美联储缩减购债规模

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.8%，EuroSTOXX 50指数回落1.2%

* 美联储开始举行为期两天的政策会议

* 技术面长期上行趋势未变

路透伦敦12月17日 -欧洲股市周二走低，重拾本月多数时间的下行走势，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能在今天开始的为期两天的会议上决定缩减刺激规模。

石油服务类股跌幅居前，之前法国地质测量公司CGG(GEPH.PA)发布盈利预警。CGG股价放量重挫16.9%，可能录得五年来最大单日百分比跌幅。同类股票因此受创。

股市今日普跌，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数中，下跌股数量超过上涨股，比率约为2:1。

该指数本月迄今累计下跌4.4%，可能录得2008年以来首次12月收跌，因美国经济强劲增长的迹象，美联储在本周会议上开始缩减购债的可能性增加。

泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3收跌0.8%，报1,248.30点，在昨日反弹后重拾跌势。欧元区绩优股EuroSTOXX50指数.STOXX50E回落1.2%，报2,941.76点。

总体而言，欧洲股市空头势力不大，基本面和技术分析师均认为未来数月市场有进一步上扬的空间。

英国富时100指数.FTSE收跌0.55%，报6,486.19点；德国DAX指数.GDAXI回落0.86%，报9,085.12点；法国CAC指数.FCHI收挫1.24%，报4,068.64点。(完)

(编译 母红; 审校 张明钧)

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