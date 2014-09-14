欧洲股市小幅收低 聚焦美联储会议和苏格兰独立公投

路透伦敦9月12日 - 欧洲股市周五小幅收低，投资者不愿大举押注，静待下周苏格兰独立公投和美联储政策会议。

FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.1%，报1,382.98点，德国指数下跌0.41%，报9,651.13点，表现落后，此前美国和欧盟因俄罗斯干预乌克兰而扩大对俄罗斯的制裁。

德国从俄罗斯进口大量天然气，且去年向俄销售的商品总计约360亿欧元(470亿美元)，占欧盟总数约三分之一。约6,200家德国企业在俄罗斯投资，投资总计约200亿欧元。

分析师称，投资者保持谨慎，也因为美联储在下周举行政策会议，预计将为升息提供新的线索。

近日有关美联储可能放弃维持低利率的承诺的传言，拉低美国公债收益率，且令美元保持在高位。

ICM为英国卫报进行的民调周五显示，不包括尚未决定的受访者，51%的受访者反对苏格兰独立，49%支持独立。

英国富时100指数.FTSE上升0.11%，至6,806.96点。法国股市CAC指数.FCHI收高0.02%，至4,441.70点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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