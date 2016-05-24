欧洲股市攀升2.3%至四周高位 金融股领涨

路透伦敦/米兰5月24日 - 欧洲股市周二升至近四周最高点，受金融股上涨提振。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高2.29%，欧洲STOXX 600指数上涨2.21%，延续稍早涨势，当时欧元走软和油价由跌转升推高欧洲股市。

欧洲央行银行监管委员会主席努伊称，正就加速解决处于高位的不良贷款问题提出新建议。他的言论支撑市场人气。

STOXX欧洲600银行股指数.SX7P表现出色，上涨3.5%。KBC(KBC.BR)和荷兰国际集团(ING)ING.AS分别上涨5%和3.9%，此前高盛将这两家银行评级从“中性”上调至“买入”。

法国家庭设备生产商SEB (SEBF.PA)暴涨超过10%，因SEB以16亿欧元向KKR买入德国咖啡机生产商WMF，投资者对SEB的行动表示欢迎。

一些交易商对欧洲股市反弹保持怀疑态度，担心美国可能在未来几周加息，这种忧虑在过去一个月重压全球股市。

英国富时100指数.FTSE升1.35%，收报6,219.26点。法股CAC 40指数.FCHI涨2.46%，收报4,431.52点。德国DAX指数.GDAXI上涨2.18%，收报10,057.31点。(完)