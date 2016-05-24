欧洲股市攀升2.3%至四周高位 金融股领涨

亚洲股市上扬 特朗普有关美元的言论提振出口股
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透伦敦/米兰5月24日 - 欧洲股市周二升至近四周最高点，受金融股上涨提振。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高2.29%，欧洲STOXX 600指数上涨2.21%，延续稍早涨势，当时欧元走软和油价由跌转升推高欧洲股市。
欧洲央行银行监管委员会主席努伊称，正就加速解决处于高位的不良贷款问题提出新建议。他的言论支撑市场人气。
STOXX欧洲600银行股指数.SX7P表现出色，上涨3.5%。KBC(KBC.BR)和荷兰国际集团(ING)ING.AS分别上涨5%和3.9%，此前高盛将这两家银行评级从“中性”上调至“买入”。
法国家庭设备生产商SEB (SEBF.PA)暴涨超过10%，因SEB以16亿欧元向KKR买入德国咖啡机生产商WMF，投资者对SEB的行动表示欢迎。
一些交易商对欧洲股市反弹保持怀疑态度，担心美国可能在未来几周加息，这种忧虑在过去一个月重压全球股市。
英国富时100指数.FTSE升1.35%，收报6,219.26点。法股CAC 40指数.FCHI涨2.46%，收报4,431.52点。德国DAX指数.GDAXI上涨2.18%，收报10,057.31点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。
路透伦敦1月17日 - 英美烟草已经同意以494亿美元收购美国竞争对手雷诺兹烟草(Reynolds American)，从而创建全球最大的上市烟草公司。英美烟草已将对雷诺兹烟草的收购价提高了逾20亿美元。