* FTSEurofirst 300指数大致持平，小涨0.05%

* 美国铝业季报和大众汽车的销售数据燃点对第一季盈利的担忧

* 矿业股是今年迄今表现最差的板块，在中国数据公布后反弹

路透伦敦4月9日 - 欧洲股市周二大致持平，因担忧第一季业绩期表现疲弱，盖过了矿业股上涨的影响，对中国金属需求将持续强劲的预期，提振矿业股走强。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3小幅收高0.05%，报1,165.35点，从午后盘中触及1,172.07的日内高位回落，此前美股开盘走势迟滞。

美国铝业股价意外下跌，打压市场人气，因投资人没有理会美国铝业优于预期的盈利，将焦点集中在营收疲弱。周一美国铝业公布业绩，为全球企业季报揭开序幕。

欧洲需求疲弱是拖累美国铝业业绩的关键因素，大众汽车(Volkswagen)(VOWG.DE)在3月的销售不佳，也拖累大众汽车股价急跌2.6%。

初期数据显示欧洲企业第一季盈利不会大幅上升，分析师称，企业季报强劲是推动欧股延续升势所必需的。

“正如美国铝业公布的，营收方面令人失望，显然支持盈利成长的动能相当疲弱，2013年和2014年的盈利将要被下修，”Baader Bank股票策略部主管Gerhard Schwarz说。

根据Thomson Reuters StarMine数据，预期STOXX Europe 600企业第一季盈利较上年同期下跌7.4%。

矿业股上涨，受助于中国数据显示3月通胀温和，为货币政策仍然宽松预留空间，因此很可能支持中国未来金属需求。矿业股在今年迄今下跌约15%，成为表现最差的板块。

矿业股上涨，扶助STOXX Europe 600基本资源指数从7日和14日相对强弱指标的超卖区域反弹。

英国富时100指数.FTSE收高0.58%，报6,313.21点。德国DAX指数.GDAXI下跌0.33%，报7,637.51点。法国股市CAC 40指数.FCHI上涨0.11%，报3,670.72点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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