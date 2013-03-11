欧洲股市下滑0.1% 意大利债务忧虑拖累银行股走低

专访：日本央行最早可能本月下调通胀预估--前央行理事门间一夫
路透东京4月5日 - 前日本央行理事门间一夫表示，日本央行最早可能本月下调通胀预估，因薪资增长放缓及民间支出疲弱，阻止本财年物价加速上涨。
* FTSEurofirst 300指数跌0.1%，Euro STOXX 50指数下滑0.4%
* 意大利银行股领跌同业，此前意大利评等被下调
* 尾盘股市反弹，技术图表显示投资人对股市的偏好仍强劲
路透伦敦3月11日 - 欧洲股市周一周走低，持于四年半高位下方，受银行股下跌拖累，因投资人担忧意大利公共财政。不过，尾盘反弹显示投资人对股市的潜在偏好。
STOXX欧元区银行指数.SX7E下跌0.8%，因周五意大利评等被下调，引发意大利银行股大跌，意大利银行持有意大利的大部份公债。
在意大利上市的Mediobanca (MDBI.MI)，BP Emilia (EMII.MI)和Banco Popolare BAPO.MI下跌介于3-5%不等，领跌银行股，周五评级机构惠誉将意大利主权评等下调一个级距至BBB+，展望负面，因该国上周大选后面临的政局不确定性、深度衰退及债务规模的增加。
投资者也担忧意大利借贷成本可能进一步上升，且银行在以意大利公债为担保向欧洲央行贷款时，最终要支付更高的费用。
银行股下跌，令泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3承压，下跌0.1%，报1,194.64点，进一步远离周五日内高位1,197.73，此为2008年来的首见水平。
周一FTSEurofirst 300指数收位远高于日内低位1.194.64，和美国标普500指数升至五年半高位的升势一致，为投资人准备趁股市下跌时买入的迹象。
欧元区Euro STOXX 50指数.STOXX50E收低0.4%，至2,718.71点。技术图表显示该指数趋势仍然上行，不过，在该指数上周录得11月来最大周度升幅后，可能稍作喘息。
英国富时100指数.FTSE收高0.31%,报6,503.63点。德国DAX指数.GDAXI跌0.03%，报7,984.29点。法国股市CAC 40指数.FCHI收低0.1%,报3,836.27点。(完)
(编译 利棣儿 审校 母红)
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