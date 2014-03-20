欧洲股市基本持平 因美国数据强劲而扳回日内跌幅

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
* FTSEurofirst 300指数收升0.06%
* 泛欧绩优股指扳回稍早跌势，因美国费城制造业活动指数强劲
* 路透调查显示分析师看好欧股长期前景
路透伦敦3月20日 -欧洲股市周四扭转早盘頽势，基本收平，此前数据显示美国大西洋沿岸中部地区制造业活动强劲，引发市场预计美国经济复苏仍在轨道之上。
泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3在稍早下跌多达1%，因担忧美国将较预期提早升息，之后美国费城联储银行公布大西洋沿岸中部地区3月制造业活动指数为正9.0，2月为负6.3，扶助FTSEurofirst300指数反弹，收升0.06%，报1,305.87点。
数据显示美国上周初请失业金人数接近三个月低位，也提振市场人气。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周三表示，可能在今年秋季结束购债，并可能在停止购债后约六个月开始升息。
叶伦的讲话打压全球股市，欧洲股市早盘滑落，之后受美国经济数据带动反弹。
英国富时100指数.FTSE收低0.47%，报6,542.44点；德国DAX指数.GDAXI上涨0.21%，报9,296.12点；法国CAC-40指数.FCHI收涨0.46%，报4,327.91点。
分析师仍看好欧股的长期前景。
路透调查显示，受访的37位基金经理和策略师预期泛欧洲STOXX Europe600指数在今年底前将攀升约8%，至六年高位。他们预期欧元区绩优股Euro STOXX50指数.STOXX50E在今年底前将上升大约6%，至五年半高位。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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