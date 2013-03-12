* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数跌0.05%

* 大盘涨势稍停后，料将再度上扬

* 提高派息提振Antofagasta

路透伦敦3月12日 - 欧洲股市周二收盘大致持平，从美股错综复杂的表现中寻找线索并稍作喘息，技术分析师称大盘此后可能将升至新的数年高点。

在平盘附近徘徊之后，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3当日收低不到1点，至1,194.02点。

“过去数月欧洲指标有了明显改善，目前情况仍是如此，”德国商业银行技术分析师Achim Matzke称。

“美股几天来连续创下新高，今天稍作喘息并不意外。我预计美股牛市将继续，这亦将帮助提振欧洲股市。”

EuroSTOXX 50指数.STOXX50E周二收低0.3%报2,711.85点，Matzke预计今年或将升至2,900点。

宏观消息持续凸显风险挥之不去，德国央行总裁魏德曼称，“尽管近期金融市场风平浪静，但欧元区危机尚未结束，”而且就美国预算仍在进行政治角力。

铜矿企业Antofagasta是涨幅最大个股之一，此前该公司表示基于2012年业绩，派息较此前一年股息高出一倍多。Antofagasta收盘劲扬3.1%。

英国富时100指数.FTSE收高0.11%报6,510.62点。德国DAX指数.GDAXI跌0.23%报7,966.12点。法国股市CAC 40指数.FCHI涨0.1%报3,839.97点。(完)

(编译 于春红; 审校 李军)

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