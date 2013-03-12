IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数跌0.05%
* 大盘涨势稍停后，料将再度上扬
* 提高派息提振Antofagasta
路透伦敦3月12日 - 欧洲股市周二收盘大致持平，从美股错综复杂的表现中寻找线索并稍作喘息，技术分析师称大盘此后可能将升至新的数年高点。
在平盘附近徘徊之后，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3当日收低不到1点，至1,194.02点。
“过去数月欧洲指标有了明显改善，目前情况仍是如此，”德国商业银行技术分析师Achim Matzke称。
“美股几天来连续创下新高，今天稍作喘息并不意外。我预计美股牛市将继续，这亦将帮助提振欧洲股市。”
EuroSTOXX 50指数.STOXX50E周二收低0.3%报2,711.85点，Matzke预计今年或将升至2,900点。
宏观消息持续凸显风险挥之不去，德国央行总裁魏德曼称，“尽管近期金融市场风平浪静，但欧元区危机尚未结束，”而且就美国预算仍在进行政治角力。
铜矿企业Antofagasta是涨幅最大个股之一，此前该公司表示基于2012年业绩，派息较此前一年股息高出一倍多。Antofagasta收盘劲扬3.1%。
英国富时100指数.FTSE收高0.11%报6,510.62点。德国DAX指数.GDAXI跌0.23%报7,966.12点。法国股市CAC 40指数.FCHI涨0.1%报3,839.97点。(完)
(编译 于春红; 审校 李军)
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