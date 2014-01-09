欧股下跌 债务警告拖累法国股市走低

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 法国CAC指数跌0.8%，受债务警告拖累
* FTSEurofirst 300指数跌0.4%，至1,315.39点
* Euro STOXX 50指数下滑0.7%，报3,090.26点
路透伦敦1月9日 - 欧洲股市周四收低，因债务警告压低法国股市，且欧股跟随美股下滑。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300.FTEU3盘中一度升至五年半高位，终盘收低0.4%，报1,315.39点。欧元区绩优股Euro STOXX50指数.STOXX50E跌0.7%，报3,090.26点。
法国CAC指数.FCHI在欧股中表现最差，下挫0.8%。交易商表示，法国官员警告该国债务水平，导致法股被抛售。
法国公共审计办公室主任Didier Migaud表示，法国的国家债务已处于“危险区域”。
“市场开始忧虑法国的状况，”瑞士银行Bordier首席投资长Michel Juvet表示。
法国经济增长步伐落后于德国，且本周浮现法国经济可能跑输意大利和西班牙等欧元区二线经济体的迹象。
英国富时100指数.FTSE收低0.45%，报6,691.34点；德股DAX指数.GDAXI收跌0.8%，至9,421.61点；法国CAC-40指数.FCHI收跌0.84%，报4,225.14点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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