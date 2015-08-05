欧洲股市上涨 受法国兴业银行和汽车股走高推动

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦8月5日 - 欧洲股市周三上涨，受法国兴业银行(SOGN.PA)急升提振，该行成为最新一家季报好于预期的欧洲主要企业。
欧洲汽车股.SXAP也上涨，雷诺汽车(RENA.PA)上升，此前Exane BNP Paribas上调对雷诺汽车的目标价。欧洲汽车股在7月底走低，因担心其重要的中国市场需求放缓。
科技股.SX8P在昨日下跌后企稳，上日苹果大跌拉低科技股。希腊股市连续第三日收低，希腊仍在寻求获得新的救助计划。
法国兴业银行劲涨7.9%，为百分比升幅最大的FTSEurofirst300指数.FTEU3成份股。FTSEurofirst 300指数收涨1.3%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E升1.6%。
法国兴业银行公布的盈利预估好于预期，该行将增加资本缓冲水平和加大削减成本的力度。
妮维雅生产商Beiersdorf (BEIG.DE)的盈利预估好于预期，股价上扬3.7%。
根据汤森路透StarMine提供的数据，迄今已公布季报的STOXX 600 指数成份股中，59%的企业本季业绩好于预期或符合预期。
英国富时100指数.FTSE收涨0.98%，报6,752.41点；法国CAC指数.FCHI收升1.65%，收报5,196.73点。德国DAX指数.GDAXI升1.57%，报11,636.30点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。