欧股延续升势 市场寄望欧债危机应对方案出台

* 泛欧绩优股FTSEurofirst指数收高0.5%,Euro STOXX 50指数升0.6%

* 指数触及13个月高位

* 德国总理梅克尔表达了对欧洲央行总裁德拉吉言论的支持

* 西班牙和意大利股市领涨

路透伦敦8月17日电---欧洲股市周五触及13个月高位,延续七年来最长的周度连升表现,因有迹象显示欧元区主要政策制定者愈发接近采取措施应对地区债务危机.

尾盘时美国公布的经济数据利多也给此间市场带来提振,推升FTSEurofirst 300指数.FTEU3升至1,110.16点,为去年7月来最高,当日升0.5%.

西班牙Ibex 35股指.IBEX和意大利FTSE MIB股指.FTMIB领衔地区表现,分别上涨1.9%和1.3%.此前德国总理梅克尔称支持欧洲央行(ECB)总裁德拉吉对抗危机的策略,预计计划中料包括购买主权公债以降低负债国的借贷成本.

"政治谈判愈来愈加强,且更加富有建设性."CROCI投资策略和估值部门主管Francesco Curto表示.

"我们都知道将迎来经济衰退,但是欧洲不会陷入无序的整顿中.这是市场所接受的观点."

美国经济谘商会周五公布,美国7月领先指标增长0.4%,预估为增长0.2%,6月修正後为下跌0.4%,前值为下跌0.3%.

汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示,8月消费者信心指数初值为73.6(路透调查预估为72.4),7月终值为72.3.ECI-US-CMN

英国富时100指数.FTSE升0.31%,报5,852.42点;德国股市DAX指数.GDAXI收高0.64%,报7,040.88点,法国CAC-40指数.FCHI涨0.23%,报3,488.38点.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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