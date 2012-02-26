欧股周五收高 受跨国企业涨势提振

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数周五收高0.2%,但本周下跌

* Telecom Italia受旗下巴西业务获利提振

* 投资者对欧洲股市在上涨後持谨慎态度

路透伦敦2月24日电---欧洲股市周五小幅收高,受助于对快速发展的海外市场有敞口企业的表现,这些海外市场相对更不容易受到欧元区经济和债务危机的冲击.

由於欧洲消费者面临着油价节节攀升带来的震撼,希腊债务问题远未解决,以及年初以来股市大幅上涨,投资者的谨慎态度使市场交投淡静,未能再现周一升至七个月高位的辉煌.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3今日收高0.2%,至1,077.18点,扳回本周稍早部分跌幅,本周累计收低0.5%,为两个月来表现第二差的一周.

德国股市DAX指数.GDAXI上涨0.8%,此前投资者继续追捧该国相对强劲的经济和出口.同时,西欧持有新兴市场风险敞口最多的奥地利股市.ATX收涨1.6%.

"考虑到全球宏观形势仍然有利,鉴於德国为出口导向型经济,因此德国股市显然从中受益,"霸菱资产管理的基金经理James Buckley表示.

欧洲企业的全球业务周五呈现较好表现.Telecom Italia(TLIT.MI)旗下巴西业务表现强劲,帮助该公司业绩小幅优於预期.

该业绩连同削减债务负担的计划,一并提振Telecom Italia股价大涨近7%,在泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数中涨幅居前.

英国富时100指数.FTSE收低0.05%,报5,935.13点;德国股市DAX指数.GDAXI收涨0.81%,报6,864.43点;法国CAC-40指数.FCHI收高0.57%,报3,467.03点.(完)

--编译 洪曦;审校 于春红

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