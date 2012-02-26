欧股周五收高 受跨国企业涨势提振

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数周五收高0.2%,但本周下跌
* Telecom Italia受旗下巴西业务获利提振
* 投资者对欧洲股市在上涨後持谨慎态度
路透伦敦2月24日电---欧洲股市周五小幅收高,受助于对快速发展的海外市场有敞口企业的表现,这些海外市场相对更不容易受到欧元区经济和债务危机的冲击.
由於欧洲消费者面临着油价节节攀升带来的震撼,希腊债务问题远未解决,以及年初以来股市大幅上涨,投资者的谨慎态度使市场交投淡静,未能再现周一升至七个月高位的辉煌.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3今日收高0.2%,至1,077.18点,扳回本周稍早部分跌幅,本周累计收低0.5%,为两个月来表现第二差的一周.
德国股市DAX指数.GDAXI上涨0.8%,此前投资者继续追捧该国相对强劲的经济和出口.同时,西欧持有新兴市场风险敞口最多的奥地利股市.ATX收涨1.6%.
"考虑到全球宏观形势仍然有利,鉴於德国为出口导向型经济,因此德国股市显然从中受益,"霸菱资产管理的基金经理James Buckley表示.
欧洲企业的全球业务周五呈现较好表现.Telecom Italia(TLIT.MI)旗下巴西业务表现强劲,帮助该公司业绩小幅优於预期.
该业绩连同削减债务负担的计划,一并提振Telecom Italia股价大涨近7%,在泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数中涨幅居前.
英国富时100指数.FTSE收低0.05%,报5,935.13点;德国股市DAX指数.GDAXI收涨0.81%,报6,864.43点;法国CAC-40指数.FCHI收高0.57%,报3,467.03点.(完)
--编译 洪曦;审校 于春红
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