欧股和欧元齐跌 稍早乌克兰称俄军已入侵该国

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透伦敦8月28日 - 欧洲股市、欧元和德债收益率周四齐跌，之前乌克兰总统称俄罗斯军队已入侵该国。
根据总统府官网声明，乌克兰总统波罗申科召集安全和国防委员会举行紧急会议，商讨下一步行动。
1009GMT，泛欧绩优股指标FTSE EUROFIRST 300 .FTEU3下跌0.7%，至1,369.18点。乌克兰总统声明传出前，指数跌幅为0.45%。
德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB跌至纪录低位0.89%，日内下跌2个基点。
欧元/美元EUR=跌至日低1.3183美元，欧元/瑞郎EURCHF=在EBS交易平台跌至近21个月低点1.2055瑞郎。(完)
(编译 王洋/蔡美珍；审校 高琦/艾茂林)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。