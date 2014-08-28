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国际财经 | 2014年 8月 28日 星期四 18:41 BJT

欧股和欧元齐跌 稍早乌克兰称俄军已入侵该国

路透伦敦8月28日 - 欧洲股市、欧元和德债收益率周四齐跌，之前乌克兰总统称俄罗斯军队已入侵该国。

根据总统府官网声明，乌克兰总统波罗申科召集安全和国防委员会举行紧急会议，商讨下一步行动。

1009GMT，泛欧绩优股指标FTSE EUROFIRST 300 .FTEU3下跌0.7%，至1,369.18点。乌克兰总统声明传出前，指数跌幅为0.45%。

德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB跌至纪录低位0.89%，日内下跌2个基点。

欧元/美元EUR=跌至日低1.3183美元，欧元/瑞郎EURCHF=在EBS交易平台跌至近21个月低点1.2055瑞郎。(完)

(编译 王洋/蔡美珍；审校 高琦/艾茂林)

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