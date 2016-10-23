欧洲股票基金连续第37周遭遇资金净流出--美银美林

路透伦敦10月21日 - 美银美林周五引述基金追踪机构EPFR的数据称，欧洲股票基金连续第37周遭遇资金外流，而短期债券继续吸引那些押注通胀上升的投资者。

美银美林称，截至周三当周，投资者从欧洲股票基金撤资16亿美元，今年以来流出的资金已将近1,000亿美元。

而债券基金则在过去16周中有15周实现资金流入，最新一周流入27亿美元。

美银美林称，这样的资金流向表明，投资者预期，在全球财政支出上升支撑下，发达市场的通胀状况有望开始小幅上升。

新兴市场基金继续保持强劲吸引力，最新一周股票及债券基金均实现资金流入。新兴市场债券基金已连续16周吸引资金流入。

美银美林称，整体而言，全球投资者信心既没有很悲观也没有特别乐观，从资金流向来看，投资者仍偏好债券和新兴市场。(完)