欧洲股市FTSEUROFIRST指数收在近六年半高位

路透伦敦6月20日 - 欧洲股市泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数周五攀升至六年半高位，连涨十周，分析师表示，企业购并活动增加的预期将进一步提振市场人气。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3本周升0.4%，为4月来最长周线升势，该指数收盘微跌0.04%，报1,394.98点，盘中一直在平盘之上交投，但因部分投资人在本周最后一个交易日获利了结，指数终场回吐涨幅。

市场受到欧洲保健股.SXDP大涨1%支撑，为表现最好的板块，Shire (SHP.L)暴涨17%，报43.72英镑，美国制药商艾伯维(AbbVie) (ABBV.N)周五表示，英国同业Shire已经拒绝它的收购提议。艾伯维对Shire的估值约达270亿英镑(460亿美元)。

媒体周四传出艾伯维洽谈收购Shire，艾伯维对此作出回应，但称洽谈已经停止。(目前美国多家医疗保健企业都在打算收购海外同业，部分是为了降低税率)。

根据汤森路透数据，STOXX Europe 600指数成份股企业中44%公布的首季业绩优于预期，往年均值为48%。

英国富时100指数.FTSE收升0.25%，报6,825.20点。德国DAX指数.GDAXI跌0.17%，收报9,987.24点。法股CAC-40指数.FCHI收低0.48%，收报4,541.34点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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