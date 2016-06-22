欧股收涨但脱离日高 英国退欧忧虑再度浮现

路透米兰/伦敦6月22日 - 欧洲股市周三收涨，但脱离日内高位，因一份民调结果使投资者重新担心英国可能选择离开欧盟。目前离英国退欧公投开始仅剩数小时。

STOXX Europe 600指数上升0.4%，稍早上涨最多1%，至近两周最高水准。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3上涨0.5%，也从日内高位回落。

这两项指数在过去四日均上涨，因对英国退欧的忧虑缓和。英国退欧忧虑令两项指数上周曾触及四个月低位。

Opinium公布的最新民调显示，“退欧”阵营支持率为45%，较“留欧”阵营支持率44%领先一个点。

欧股收盘后，市场研究公司TNS发布在6月16至22日对2,320位英国成年人进行的调查结果显示，43%的受访者支持退欧，41%支持留欧，16%尚未决定或无意投票。

银行股.SX7P和保险股.SXIP周三涨幅居前，分别上涨1%和0.8%，不过，两个板块也脱离日内高位。

瑞士宝盛(BAER.S)上涨1.4%，此前花旗将该公司评级从“中性”上调至“买入”。德意志银行(DBKGn.DE)劲涨1.9%，连升第四日，因投资者认为英国退欧风险下降。

西班牙Merlin (MRL.MC)劲涨3.9%，此前该公司同意和Metrovacesa合并，组建该国最大的房地产集团。

英国富时100指数.FTSE升0.56%，收报6,261.19点。法股CAC 40指数.FCHI上扬0.29%，收报4,380.03点。德国DAX指数.GDAXI上涨0.55%，收报10,071.06点。(完)