欧股触及今年最低收位

* FTSEurofirst 300指数触及去年12月31日来最低收位

* Euro STOXX 50指数收在去年11月28日来最低收位

* 交易商称，忧虑德国经济可能走弱

* 多数交易商预期欧洲股市在4月和5月进一步下跌

路透伦敦4月17日 - 欧洲股市周三收在今年迄今最低收位，因忧虑全球经济，一些人士预期股市短期进一步下跌。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌1.6%，报1,147.76点，连跌第四天，此为2012年12月31日来最低收位，当时收报1,133.96点。

欧元区绩优股STOXX 50指数.STOXX50E也下跌2.1%，至2,553.49点，此为去年11月28日收报2,546.84来的最低收位。

交易商臆测，德国经济可能走弱。这令国际货币基金组织(IMF)周二下调全球经济增长预估后的低迷人气愈发浓厚。

STOXX 50指数也短暂跌穿200移动均线切入位大约2,547点，一些技术交易商称，这预示短期将进一步下跌。

尽管大部份投资人预期，欧洲股市在1-3月上涨后，将在第二季下跌，但许多人士仍预计，欧洲股市在今年年底前将逐步攀升。

英国富时100指数.FTSE收低0.96%，报6,244.21点。德国DAX指数.GDAXI收跌2.34%，报7,503.03点。法国股市CAC 40指数.FCHI收低2.35%，报3,599.23点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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