欧股小幅收低 阿斯利康和德意志银行领跌

汤森路透第一季获利和营收均优于预期 并确认全年财测
路透4月28日 - 新闻暨资讯服务供应商汤森路透周五公布第一季获利和营收高于预期，并确认全年财测，因其看到各业务领域业绩均出现改善。
路透伦敦5月19日 - 欧洲周一小幅收低，受到制药商阿斯利康(Astra Zeneca)(AZN.L)拒绝了辉瑞(PFE.N)收购报价后下挫，以及德意志银行(DBKGn.DE)宣布增资拖累。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.2%，报1,358.91点，该指数上周曾创下六年高位1,372.81点。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E跌0.1%，报3,169.90点。
阿斯利康急挫11.1%，该公司拒绝了美国药商辉瑞提高后的“最终”收购报价，尚不确定辉瑞是否将撤出旨在打造全球最大制药集团的计划。
德意志银行(DBKGn.DE)收低1.7%，此前该行宣布80亿欧元的增资计划。
该股下挫拖累STOXX Europe 600银行股指数.SX7P跌0.8%，一些分析师和投资人预计其他银行可能也不得不增资强化资产负债表。
英国富时100指数.FTSE收低0.16%，报6,844.55点，德股DAX指数.GDAXI升0.31%，报9,659.39点，法国CAC-40指数.FCHI收高0.3%，报4,469.76点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透4月28日 - 新闻暨资讯服务供应商汤森路透周五公布第一季获利和营收高于预期，并确认全年财测，因其看到各业务领域业绩均出现改善。
路透华盛顿4月28日 - 全球最大电子代工生产商暨苹果的主要供应商--台湾鸿海董事长郭台铭周五离开白宫时表示，该公司计划在美国进行投资，但方案还没有最终确定。
路透德黑兰4月29日 - 伊朗石油部长周六表示，石油输出国组织(OPEC)和该组织之外产油国对于延长减产协议都给出了积极信号。伊朗自身也支持减产。