欧洲股市波澜不惊 积极选股策略正当其时

路透伦敦6月27日 - 机构投资者为在走势不明的股市中寻求回报，将回到积极管理的股票型基金，为这个因低成本上市交易基金(ETF)大行其道而备受冲击的行业带来宽慰。

由于欧洲股票的股价齐涨和齐跌的连动性处于10年来最低水平，而且欧洲公司的资产负债表情况大为改善，加上波动性仍然低迷，因此选股环境正当其时。

民间银行和大型保险业者的投资部门等大资产配置者都做出了回应。

近期道富银行的一份调查显示，积极型股票基金经理人成为未来三年的第二大热门资产去处，远高于消极管理基金。

管理约2,250亿美元的荷兰银行私人银行加大了积极管理基金部位，而管理670亿美元资产的瑞士资产管理公司预计其积极管理产品将表现突出。

荷兰银行私人银行全球首席投资官Didier Duret称，“如果你希望追逐表现突出产品，最好更为积极。你可能在承担更多风险，但也有获得相伴而来的回报。”

欲浏览欧洲股票连动情况，请点选：bit.ly/1v9otQ0

欲浏览2014年迄今各板块回报情况，请点选：

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**低连动性与低波动性**

高连动性是打击股票基金表现的一个因素。它指的是央行放宽货币政策或欧元区危机等宏观经济因素，对资产价格产生过大的影响。

这促使投资者倾向于选择被动跟随指数变动的上市交易基金(ETF)，因为其费率较低。

但眼下的股票连动性和波动性都大幅降低。

Stoxx 600成份股股价以及股指自身涨跌的连动性已跌至10年来最低。

市场上流动性充沛，使波动率回到2008年金融危机前的低水准。

“低波动性让宏观交易的难度更大，但也预示着股市中蕴含着新机会，”高盛策略师在报告中表示。

汤森路透旗下理柏(Lipper)针对约1,600支欧洲股票基金的表现数据分析显示，过去一年83%的基金回报率要高于Stoxx 600指数。这些基金掌管的资产规模均超过5亿美元。

排名最高的30支基金回报率平均为43%，远超Stoxx 600指数的14%。

高盛策略师表示，未来五年对欧洲股票回报率的关注点，应该转移到特定行业的选股上来，这些行业的公司面消息在推动股价表现上的重要性将越来越高。

“短期内，市场正在从宏观面转移到微观面。”(完)

(编译 石冠兰/洪曦; 审校 戴素萍/徐文焰)

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