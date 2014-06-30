欧洲股市基本持稳 本季连涨第四季

路透伦敦6月30日 - 欧洲股市周一基本特稳，由比利时集团Solvay领升化工股，但被旅游股下跌所抵销，此前easyJet评级遭下调，股价下滑。

葡萄牙必利胜银行(BES)BES.LS也暴跌16.5%，延续周五11.4%的跌势。卢森堡司法部门开始调查必利胜银行旗下的三家控股公司有关违返公司法的指控。

欧洲化工股.SX4P上涨0.6%，受Solvay (SOLB.BR)提振。Exane分析师将Solvay评级从“中性”上调至“表现优于大盘”。Solvay股价劲升3.6%。

但欧洲股市涨势受限于欧洲旅游和休闲类指数.SXTP下跌0.6%，因easyJet (EZJ.L)劲跌6.4%。美银美林将easyJet评级从“中性”下调至“表现劣于大盘”。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.05%，报1,370.60点，日内游走在平盘上下。本季该指数上升，连涨第四季，分析师表示，市场的长期前景仍然正面。

英国富时100指数.FTSE下跌0.2%，收报6,743.94点。法股CAC指数.FCHI下滑0.32%，收报4,422.84点，德国DAX指数.GDAXI升0.18%，收报9,833.07点。

(编译 利棣儿；审校 李军)

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