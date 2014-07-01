欧洲股市以大涨为7月开局

路透伦敦7月1日 - 欧洲股市周二以大涨为7月开局，法国巴黎银行(BNPP.PA)领跑，因该行对两起刑事指控认罪，并同意支付近90亿美元了结违反美国制裁法令的官司。

矿业股上扬，此前全球最大的金属消费国中国公布的经济数据令人鼓舞。

中国6月官方制造业PMI一如市场预期续升，并创下六个月高点，同期汇丰制造业PMI终值则今年首次进入扩张区间，先行指标的回暖印证了在一系列微刺激政策下，中国经济企稳态势已确立。[nL4S0PC06C]

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.9%，报1,382.31点，今日百分比升幅为5月8日来最大。

法国巴黎银行收高3.6%，成交量约为90日均值的两倍。自2月13日该行宣布将为罚款拨备以来，该股市值已经蒸发210亿美元，或约20%。

分析师和投资人表示，该股目前可能将收复过去几个月的失地。

矿业股.SXPP受青睐，力拓(RIO.L)收高3%。

葡萄牙必利胜银行(BES)BES.LS从近12个月低点反弹，收高13.8%。伦敦和里斯本市场监管机构对该股实施了裸卖空禁令。

英国富时100指数.FTSE收高0.87%，收报6,802.92点。法股CAC指数.FCHI上扬0.87%，收报4,461.12点，德国DAX指数.GDAXI升0.71%，收报9,902.41点。（完）

(编译 李军; 审校 母红)

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