欧洲股市小幅收高 汽车股走强抵消电信股下挫的拖累

路透巴黎7月2日 - 欧洲股市周三小涨，延续昨日大涨势头，不过法国电信企业购并希望破灭，令涨幅受限。

汽车股领涨，戴姆勒(DAIGn.DE)升0.8%，宝马(BMWG.DE)收高0.6%。

数据显示，美国月度汽车销售恢复到金融危机前的水准，年率数据为八年最好。

但Orange (ORAN.PA)、Bouygues (BOUY.PA)、Iliad(ILD.PA)和Numericable NUME.PA跌幅介乎2.0-3.5%，此前Orange表示，放弃加入法国电信市场整合的念头。

不过法国电信设备生产商阿尔卡特-朗讯ALUA.PA大涨3.7%，因摩根大通分析师将该股评级由“中性”上调至“加码”。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.2%，报1,385.09点，昨日大涨0.9%。

在周四美国公布备受关注的非农就业报告前，美国民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国6月民间就业人数增加28.1万人，高于分析师预期，且是2012年11月以来最高增幅。[nZOS227J01]

英国富时100指数.FTSE收高0.2%，收报6,816.37点。德国DAX指数.GDAXI升0.09%，收报9,911.27点。法股CAC指数.FCHI下滑0.37%，收报4,444.72点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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