欧股结束三日连涨小幅收低

路透伦敦7月4日 - 奥地利银行Erste股价暴跌周五拖累该国股市表现，也令较广泛欧洲股市涨势终止，后者本周一度触及数年高位。

Erste(ERST.VI)股价暴跌16.4%，之前该行警告，罗马尼亚和匈牙利的新冲击将令该行在2014年录得创纪录的亏损。Erste是第三大欧洲新兴市场银行。

Erste拖累同业Raiffeisen (RBIV.VI)下滑，且令指标奥地利ATX指数.ATX劲跌3%，表现落后于其他主要欧洲股市。

STOXX Europe 600银行指数.SX7P大跌1.2%，其他在东欧有业务的银行也下挫，如Intesa (ISP.MI)和意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)等大跌3.1-3.2%不等。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.3%，报1,394.15点。该指数在过去三日连涨，接近六年半高位。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E也下跌0.6%，报3,270.47点。

周五交投清淡，因美国独立日假期，美股休市。

许多交易商仍乐观认为，欧洲股市涨势将延续至今年底前，因美国就业增长强劲和欧洲央行的经济刺激措施将提供扶助。

英国富时100指数.FTSE收高0.01%，收报6,866.05点。德股DAX指数.GDAXI跌0.2%，收报10,009.08点。法股CAC指数.FCHI下跌0.47%，收报4,468.98点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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