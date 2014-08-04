欧洲股市基本持平 德国和瑞士股市表现落后

路透伦敦8月4日 - 欧洲股市周一承压，受累于德国和瑞士股市跌势，葡萄牙圣灵银行救助计划令投资者的担忧有所缓解，但被欧盟对俄罗斯的制裁造成的经济影响所抵销。

研究机构Sentix周一公布调查显示，欧元区8月投资者信心意外下滑，因欧盟对俄罗斯的经济制裁打击了增长预期，特别是欧洲最大经济体德国的增长预期。

“(西方)加大对俄罗斯的制裁力度，德国因此蒙受的损失将超过其他多数欧洲国家，”SteppenWolf Capital首席投资长Phoebus Theologites说。

德国DAX指数.GDAXI收低0.6%，报9,154.14点。

德国DAX指数表现落后，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.2%，报1,330.12点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E下滑0.1%，报3,070.46点。

瑞士股市SMI指数.SSMI下挫1.3%，该国最大的两家银行瑞银UBSN.VX和瑞信CSGN.VX逼近约一年来最低水平。

监管机构过去一年来一直在对这两家银行的交易部门进行调查。两家银行也表示，将配合当局的调查。

葡萄牙圣灵银行的消息令人对银行业的担忧有所缓解。葡萄牙将动用49亿欧元(约合65.8亿美元)挽救国内最大的上市银行--圣灵银行(BES)，在葡萄牙刚退出国际救助计划数个月之际，这将考验欧元区能否经受住又一场银行业危机的冲击。圣灵银行仍然暂停交易。

法股CAC指数.FCHI收高0.34%，收报4,217.22点，英国富时100指数.FTSE收低0.02%，收报6,677.52点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。