欧洲股市小幅收高 诺华引领制药类股上扬

路透伦敦9月1日 - 欧洲股市周一小涨，收在近一个月高位；英国电视台ITV(ITV.L)购并揣测提振媒体类股，而诺华制药NOVN.VX则引领制药类股上扬。

诺华一款新药可能取代25年来治疗心脏病关键用药的消息，推使公司股价在FTSEurofirst 300指数.FTEU3涨幅居冠，上扬4.3%。诺华的涨势亦扶助STOXX Europe 600医保指数.SXDP涨幅居各类股之冠，上涨1.1%。

ITV则引领欧洲媒体指数.SXMP上扬0.8%。据Telegraph报导，Liberty Global(LBTYA.O)取得6.4%股权后，力争ITV大股东的支持，引发外界揣测公司可能全面进行收购。而ITV则不予置评。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.2%至1,376.83点，略低于上周所及一个月高位。欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数.STOXX50E则上涨0.1%。

在乌克兰紧张情势未除，中国经济数据疲弱，且美国适逢假期成交量能低落下，投资人交投谨慎。

德股DAX指数.GDAXI收高0.09%至9,479.03点。法国股市CAC指数.FCHI跌0.03%至4,379.73点。英国富时100指数.FTSE涨0.08%至6,825.31点。(完)

(编译 龚芳; 审校 戴素萍)

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