欧洲股市小幅收高 诺华引领制药类股上扬

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透伦敦9月1日 - 欧洲股市周一小涨，收在近一个月高位；英国电视台ITV(ITV.L)购并揣测提振媒体类股，而诺华制药NOVN.VX则引领制药类股上扬。
诺华一款新药可能取代25年来治疗心脏病关键用药的消息，推使公司股价在FTSEurofirst 300指数.FTEU3涨幅居冠，上扬4.3%。诺华的涨势亦扶助STOXX Europe 600医保指数.SXDP涨幅居各类股之冠，上涨1.1%。
ITV则引领欧洲媒体指数.SXMP上扬0.8%。据Telegraph报导，Liberty Global(LBTYA.O)取得6.4%股权后，力争ITV大股东的支持，引发外界揣测公司可能全面进行收购。而ITV则不予置评。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.2%至1,376.83点，略低于上周所及一个月高位。欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数.STOXX50E则上涨0.1%。
在乌克兰紧张情势未除，中国经济数据疲弱，且美国适逢假期成交量能低落下，投资人交投谨慎。
德股DAX指数.GDAXI收高0.09%至9,479.03点。法国股市CAC指数.FCHI跌0.03%至4,379.73点。英国富时100指数.FTSE涨0.08%至6,825.31点。(完)
(编译 龚芳; 审校 戴素萍)
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