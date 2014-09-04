欧洲股市触及六年半高位 因欧央行推出新刺激措施

LG电子第一季获利创近八年高位 受家电和电视畅销推动
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
路透伦敦9月4日 - 欧洲股市周四大涨，一指标股指触及六年半高位，因欧洲央行进一步降息，并推出购买资产计划以试图提振欧元区通胀。
欧洲央行意外降息至纪录新低，且总裁德拉吉称将在下月开始购买证券化贷款和担保债券，以帮助释出欧元区贷款。
欧元区公债收益率下滑，进一步提升股票的吸引力。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3回报率达到3.3%，意大利10年期公债IT10YT=TWEB收益率仅为2.4%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高1.1%，报1,399.43点，稍早触及2008年初以来最高的1,400.99点。因投资人预期欧洲央行会采取行动，该指数自8月中已大涨约8%。
“即便这些措施实施后的结果没有欧洲央行预期的那么有效，但这并不意味着股市中长期不会上涨，因随着市场再度涌入流动性，除了股票以外，没有太多其他选择，”Peregrine & Black高级交易员Markus Huber表示。
成交放量，今日FTSEurofirst指数成交量较过去三个月均值高约40%。
市场出现普涨，银行股.SX7E .SX7P领涨，因料将得益于欧洲央行购买资产支持证券(ABS)。
英国富时100指数.FTSE仅微升0.06%至6,877.97点。该指数受到石油巨擘BP (BP.L)重挫5.9%拖累，因此前美国一地区法官称BP在2010年墨西哥湾漏油事件中“严重失职”。
德股DAX指数.GDAXI收高1.02%至9,724.26点。法国股市CAC指数.FCHI大涨1.65%至4,494.94点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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