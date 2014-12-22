欧洲股市收高 能源股回吐涨幅

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透巴黎12月22日 - 欧洲股市周一收高，连续第五个交易日上涨。希腊总理提出愿延揽赞成欧洲一体化的独立人士进入政府，希腊股市受此消息提振因而上涨。
意大利西雅那银行(Banca MPS)(BMPS.MI)逆势下挫，股价跌6.9%，市场再度担心其或将因不良贷款而遭大幅减值。
预料西雅那银行上季贷款减值总额约为30亿欧元(37亿美元)，比前三季的12亿欧元高出许多。
但周一股价跌最惨的是法国半导体工程集团Soitec (SOIT.PA)，该公司发布获利预警之后暴跌55%。
英国富时100指数.FTSE收升0.48%，收报6,576.74点。法国CAC指数.FCHI涨0.3%，收报4,254.43点。德国DAX指数.GDAXI收涨0.81%，收报9,865.76点。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.4%，报1,367.00点。
希腊主要股指ATG指数.ATG上涨0.6%。该指数今年以来跌幅逾25%，因忧心希腊无法按部就班地结束国际纾困。
能源及天然气类股收低，回吐早先涨幅。沙特石油部长称不论油价是多少，石油输出国组织(OPEC)都不会减产，此番言论之后油价再度掉头向下。(完)
(编译 李婷仪 审校 利棣儿)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。