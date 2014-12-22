欧洲股市收高 能源股回吐涨幅

路透巴黎12月22日 - 欧洲股市周一收高，连续第五个交易日上涨。希腊总理提出愿延揽赞成欧洲一体化的独立人士进入政府，希腊股市受此消息提振因而上涨。

意大利西雅那银行(Banca MPS)(BMPS.MI)逆势下挫，股价跌6.9%，市场再度担心其或将因不良贷款而遭大幅减值。

预料西雅那银行上季贷款减值总额约为30亿欧元(37亿美元)，比前三季的12亿欧元高出许多。

但周一股价跌最惨的是法国半导体工程集团Soitec (SOIT.PA)，该公司发布获利预警之后暴跌55%。

英国富时100指数.FTSE收升0.48%，收报6,576.74点。法国CAC指数.FCHI涨0.3%，收报4,254.43点。德国DAX指数.GDAXI收涨0.81%，收报9,865.76点。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.4%，报1,367.00点。

希腊主要股指ATG指数.ATG上涨0.6%。该指数今年以来跌幅逾25%，因忧心希腊无法按部就班地结束国际纾困。

能源及天然气类股收低，回吐早先涨幅。沙特石油部长称不论油价是多少，石油输出国组织(OPEC)都不会减产，此番言论之后油价再度掉头向下。(完)

(编译 李婷仪 审校 利棣儿)

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