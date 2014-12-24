欧股涨跌互见交投迟滞 Smith & Nephew受并购臆测带动劲升

德国政府将今明两年GDP增长预估上调至1.5%和1.7%--消息人士
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
路透伦敦12月24日 - 欧洲股市周三在圣诞节假期前交易时间缩短，交投迟滞，但医疗设备生产商Smith & Nephew (SN.L)受并购臆测带动劲升。
Smith & Nephew跳涨7.7%，此前彭博新闻报导美国同业Stryker (SYK.N)计划收购该公司，这带动英国富时100指数.FTSE收高0.2%，报6,609.93点。
法国CAC指数.FCHI收低0.4%，因数据显示法国失业人口再创新高，打压法股。
西班牙IBEX.IBEX股指收平，德国和意大利股市周三休市。
今年迄今，德股DAX指数上涨4%，表现优于英股和法股。(完)
(编译 李军; 审校 李婷仪)
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