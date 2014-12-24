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国际财经 | 2014年 12月 25日 星期四 07:28 BJT

欧股涨跌互见交投迟滞 Smith & Nephew受并购臆测带动劲升

路透伦敦12月24日 - 欧洲股市周三在圣诞节假期前交易时间缩短，交投迟滞，但医疗设备生产商Smith & Nephew (SN.L)受并购臆测带动劲升。

Smith & Nephew跳涨7.7%，此前彭博新闻报导美国同业Stryker (SYK.N)计划收购该公司，这带动英国富时100指数.FTSE收高0.2%，报6,609.93点。

法国CAC指数.FCHI收低0.4%，因数据显示法国失业人口再创新高，打压法股。

西班牙IBEX.IBEX股指收平，德国和意大利股市周三休市。

今年迄今，德股DAX指数上涨4%，表现优于英股和法股。(完)

(编译 李军; 审校 李婷仪)

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