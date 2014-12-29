欧股小幅收高 但希腊未能选举出新总统重创南欧股市

日本3月出口增速创逾两年来最快 贸易摩擦担忧令前景蒙尘
路透东京4月20日 - 日本3月出口增长速度为逾两年来最快，汽车零配件和钢铁出口增长，显示海外需求增加，这有助于提振日本缓慢的经济增长。
路透伦敦12月29日 - 欧洲股市周一涨跌互见，希腊股市重挫殃及其他南欧股市，因此前希腊议会否决了政府提名的总统候选人当选，希腊将提前举行大选，这可能影响该国的救助计划。
对欧元区主权债危机可能死灰复燃的担忧令部分投资人撤出南欧“二线国家”股市，转投“核心”北欧市场。法国和德国股市周一上涨。
希腊议员未能在周一最后一轮关键选举中选出新总统，唯一的总统候选人--前欧盟执委会环境执委迪马斯(Stavros Dimas)未能获得成为总统所需的180票。他获得168票的支持，与第二轮的支持票数相同。
希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)称，他将提议提前在1月25日举行大选。
希腊ATG股指.ATG一度暴跌11%，之后缩减跌幅，收挫3.9%，接近2012年来最低水准，今年迄今跌幅达约30%。
希腊选举结果重创西班牙和意大利资产，两国也险些陷入主权债危机。
西班牙和意大利公债收益率上涨，西班牙IBEX指数.IBEX收低0.8%，意大利FTSE MIB指数.FTMIB跌1.2%。
不过，德国和法国公债收益率跌至纪录低点，德国DAX指数.GDAXI升0.05%，报9,927.13点，法国CAC-40指数.FCHI上扬0.51%，报4,317.93点。
英国富时100指数.FTSE升0.36%，报6,633.51点。泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数.FTEU3升0.15%，报1,376.94点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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