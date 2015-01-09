欧洲股市在今年第一周收低 受西班牙国际银行和油股下滑拖累

澳洲2016财年外商核定投资额大增 受中国房地产买家驱动--报告
路透悉尼5月9日 - 澳洲政府周二公布的数据显示，澳洲2016财年外商核定投资额较之前一年增加近三分之一，因更多中国买家进入澳洲已经火爆的住宅地产市场。
路透伦敦1月9日 - 欧洲股市在今年第一个完整交易周下跌，因银行股和油股下滑。西班牙国际银行集团(SAN.MC)宣布增资和降低股息，周五领跌银行股。
美国就业数据强于预期带来的释然涨势短暂，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3在尾盘下跌，收低1.7%，报1,345.60点。
尽管该指数周四劲升2.9%，但本周下挫1.1%。
“感觉是在新一年流入的新资金买盘消退，”一交易商说。
欧元区银行股.SX7E跌1.1%，因对欧洲央行将大规模买入政府公债的预期减弱，且西班牙国际银行集团(SAN.MC)宣布增资和降低股息后，股价暴跌13%。
欧洲央行正在考虑一种双轨的公债购买策略，其中既涉及买入公债，也包括在欧元区内分担风险，以便回应德国的不安，并将之与各国央行的公债购买分隔开来。知情人士称，这种购买选项，即量化宽松(QE)，是欧洲央行1月22日政策会议前所准备的诸多手段之一。
能源股.SXEP下挫2%，也拖累洲股市，因油价将连续第七周下跌，油价周五跌至每桶50美元以下。
英国富时100指数.FTSE收跌1.05%，报6,501.14点；德国DAX指数.GDAXI下跌1.92%，收报9,648.50点；法国CAC 40指数.FCHI下滑1.9%，收报4,179.07点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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