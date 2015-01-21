欧股连升五日至七年高位 市场揣摩欧洲央行购债规模和时机

澳洲2016财年外商核定投资额大增 受中国房地产买家驱动--报告
路透悉尼5月9日 - 澳洲政府周二公布的数据显示，澳洲2016财年外商核定投资额较之前一年增加近三分之一，因更多中国买家进入澳洲已经火爆的住宅地产市场。
路透伦敦/巴黎1月21日 - 欧洲股市周三连升第五日，至七年高位，因市场对欧洲央行预计将宣布的购买主权债计划的规模和时机的臆测升温。
周三欧元区消息人士对路透表示，欧洲央行执委会建议自3月起每月购债500亿欧元。
消息发布后，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3扭转跌势，收涨0.6%，报1,431.06点，为2008年1月来最高。
过去五日，该指数大涨6%，因预期欧洲央行将在周四宣布量化宽松购债计划。
路透访查的货币市场交易商表示，预计欧洲央行将宣布6,000亿欧元的购债计划。
周四欧洲央行的声明会对南欧银行造成重大影响，他们持有大量主权债，且其所在国经济疲弱。
全球最大的检测公司瑞士的SGSSGSN.VX大跌6.1%，因该公司下调了营收和利润率的指引。
希腊股指.ATG跑输，下挫2.4%，此前民调显示，左翼激进联盟党支持率领先优势由4.6个点扩大至5.2个百分点。
英国富时100指数.FTSE上升1.63%，收报6,728.04点。德国DAX指数.GDAXI上扬0.41%，收报10,299.23点；法国CAC 40指数.FCHI上涨0.87%，收报4,484.82点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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