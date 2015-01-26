欧股多数收涨 希腊大选未能撼动央行QE计划推动的升势

路透伦敦1月26日 - 希腊股市周一在震荡交投中走低，因反对节支计划的左翼激进联盟党(Syriza)在周日的大选中获胜，欧洲其他股市保持升势，受助于欧洲央行的购债承诺。

希腊ATG指数.ATG急跌3.2%，银行股领跌，Piraeus Bank(BOPr.AT)重挫17.6%；Alpha Bank(ACBr.AT)急跌11.6 %，因投资者担忧希腊与欧盟/国际货币基金组织(IMF)等国际金主有关救助计划的谈判可能陷入僵局，以及因此对银行流动性和储户信心造成的影响。

希腊股市一度在震荡交投中攀升，后再度走低，之前左翼政党领导人齐普拉斯与同样反对救助条款的右翼政党达成协议，组建联合政府。

左翼激进联盟党承诺，结束持续数年的痛苦的节支行动，并表示想对希腊债务进行重组，这可能使希腊与欧元区其他成员国的做法相冲突，并可能威胁其欧元区成员国的地位。

“目前，市场充斥着对希腊前途的不确定性。就算组建了联合政府，但该国债务重组协商计划的有效性仍不得而知，”Coutts的全球股市策略师James Butterfill表示。

从欧洲股市的总体表现来看，欧洲央行新推出的重振经济计划仍在支撑市场。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3上扬0.6%，报1,488.03点，触及七年收盘新高。德国DAX指数.GDAXI攀升1.4%，收报10,798.33点；法国CAC 40指数.FCHI上扬0.74%，报4,675.13点。英国富时100指数.FTSE上涨0.29%，报6,852.40点。

南欧股市从早盘跌势中反弹，意大利MIB指数.FTMIB、葡萄牙PSI 20指数.PSI20和西班牙IBEX指数.IBEX收涨1.1%-1.2%不等。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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