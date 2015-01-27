欧洲股市收低 因希腊忧虑持续及企业业绩疲弱

铃木汽车预计本财年营业利润下降10% 因研发成本上升
路透5月12日 - 铃木汽车周五预测，全年营业利润将下降10%，因研发支出增加，即便是公司预计在印度和欧洲市场的汽车销量将继续增长。
路透伦敦1月27日 - 对希腊的担忧重燃以及西门子(SIEGn.DE)和飞利浦(PHG.AS)等企业公布的业绩疲弱周二给欧股升势划上句号。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3结束八日连升，收低0.8%，报1,475.84点。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E也下挫1.2%，之前也连涨八日。欧洲央行宣布购债计划刺激孱弱欧元区经济，点燃了股市升势。
希腊股市连续第二日跑输，指标ATG股指.ATG收挫3.7%，希腊借款成本增加。
投资人担心希腊反对救助的新政府会同欧盟有冲突。赢得大选的左翼激进联盟党(Syriza)明确表示反对救助条款。
希腊银行股遭遇重创，National Bank of Greece (NBGr.AT)暴跌11.8%，Bank of Piraeus (BOPr.AT)也急挫12%。
德国工业巨擘西门子公布工业部门盈利下滑，股价下挫3%，飞利浦下调2016会计年度营收和盈利预估后，股价急跌5.9%。
德国DAX指数.GDAXI下挫1.57%，收报10,628.58点；法国CAC 40指数.FCHI收低1.09%，报4,624.21点。英国富时100指数.FTSE跌0.6%，报6,811.61点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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路透5月12日 - 铃木汽车周五预测，全年营业利润将下降10%，因研发支出增加，即便是公司预计在印度和欧洲市场的汽车销量将继续增长。
黑田东彦在七国集团(G7)财长和央行总裁会议召开前对记者说，尽管日本国内通胀依然低迷，但全球经济稳步复苏正在对日本经济产生积极影响。
澳洲股市跌0.9%，金融股领跌。中国股市沪综指涨0.4%，因在外界担忧流动性的情况下，中国央行注资举措提供些许安慰。