欧洲股市收低 因希腊忧虑持续及企业业绩疲弱

路透伦敦1月27日 - 对希腊的担忧重燃以及西门子(SIEGn.DE)和飞利浦(PHG.AS)等企业公布的业绩疲弱周二给欧股升势划上句号。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3结束八日连升，收低0.8%，报1,475.84点。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E也下挫1.2%，之前也连涨八日。欧洲央行宣布购债计划刺激孱弱欧元区经济，点燃了股市升势。

希腊股市连续第二日跑输，指标ATG股指.ATG收挫3.7%，希腊借款成本增加。

投资人担心希腊反对救助的新政府会同欧盟有冲突。赢得大选的左翼激进联盟党(Syriza)明确表示反对救助条款。

希腊银行股遭遇重创，National Bank of Greece (NBGr.AT)暴跌11.8%，Bank of Piraeus (BOPr.AT)也急挫12%。

德国工业巨擘西门子公布工业部门盈利下滑，股价下挫3%，飞利浦下调2016会计年度营收和盈利预估后，股价急跌5.9%。

德国DAX指数.GDAXI下挫1.57%，收报10,628.58点；法国CAC 40指数.FCHI收低1.09%，报4,624.21点。英国富时100指数.FTSE跌0.6%，报6,811.61点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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