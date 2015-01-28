欧股微幅收低 受希腊银行股续跌拖累

路透伦敦/巴黎1月28日 - 希腊股市周三继续大跌，因反对纾困计划的希腊左翼激进联盟党(Syriza)赢得周日选举后，对银行业的忧虑加深，以及希腊新政府取消企业私有化计划。

其他欧洲股市全线小幅上涨，一些企业季报乐观，且苹果获利增幅强劲提振欧洲科技股。

希腊ATG指数.ATG暴跌9.2%，希腊银行股指数.FTATBNK崩跌27%，触及纪录低位，交易商说，因投资者担心新政府反节支立场可能令其和欧元区磋商新救助计划的难度加大，且导致流动性降低。

希腊股市本周迄今累计下跌15.4%，银行股指数自2009年底以来崩跌了98.7%，当时欧洲主权债危机尚未爆发。

希腊电力公用事业公司PPC (DEHr.AT)和Piraeus Port Authority (OLPr.AT)股价分跌暴跌13.9%和7.3%，此前希腊新政府称将停止出售所持比雷埃夫斯港口管理局(Piraeus Port Authority)67%股权的计划。

希腊能源部长之前在希腊电视台发表讲话时称，新政府将叫停电力公用事业公司PPC的私有化计划。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.1%，报1,474.99点，美股开盘上涨后，FTSEurofirst 300指数回稳。

为苹果提供晶片设计服务的ARM Holdings劲升1.7%，此前苹果公布的季度业绩远超华尔街预期，因其新款iPhone 6及6 Plus智能手机在假日购物季的销售创下纪录，在中国亦旺销，不过美国仍是iPhone产品的头号市场。

英国富时100指数.FTSE上升0.21%，收报6,825.94点；德国DAX指数.GDAXI上涨0.78%，收报10,710.97点；法国CAC 40指数.FCHI下跌0.29%，收报4,610.94点。(完)

(编译 利棣儿; 审校 母红)

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