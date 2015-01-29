欧股小跌 油价下挫伤及企业盈利

路透伦敦/巴黎1月29日 - 欧洲股市周四小跌，受疲弱的企业业绩拖累，因油价大跌打击权重能源企业。

一些交易商表示，美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布声明暗示美国仍可能在今年升息，这也抑制了对股市的买兴。但希腊股市收复部分失地，银行股从本周稍早触及的纪录低点反弹。

荷兰皇家壳牌(RDSa.L)重挫4.3%，该公司公布去年第四季其最重要的产油业务几乎没有赚钱，因减计和外汇损失，这令其盈利较预估逊色逾两成。

该公司还表示，将在未来三年削减150亿美元支出。

油气股.SXEP大跌2.8%，自6月来重挫超过20%，布兰特原油期货同期内暴跌近60%。

“油价大跌已经迫使油气开采支出大幅度削减，资本支出的减少对GDP不利。”Charles Stanley市场分析师Jeremy Batstone-Carr表示。

“不过，石油巨擘应该暂时还有资金支付股息。如果油价保持在目前水准的时间比预期更长，那么股息的派发也会受到影响。”

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.1%，报1,473.19点，跟随美股昨日跌势。

美联储周三表示，美国经济继续稳步扩张，就业增长强劲，并重申在决定何时升息的问题上会保持“耐心”，但也承认通胀指标进一步下滑。

希腊股市反弹支撑了欧股表现。希腊ATG指数.ATG大涨3.2%，摩根士丹利表示，在本周迄今希腊股市急跌15%后，市场出现了投资价值。

周四，希腊总理齐普拉斯重申有意同国际金主一道寻找互惠互利的解决办法。

英国富时100指数.FTSE跌0.22%，收报6,810.60点；德国DAX指数.GDAXI上涨0.25%，收报10,737.87点；法国CAC 40指数.FCHI上扬0.44%，收报4,631.43点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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