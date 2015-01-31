欧洲股市收低 但1月表现为逾三年最佳

路透巴黎1月30日 - 欧洲股市周五下滑，但本月表现为逾三年来最佳，受到欧洲央行推出量化宽松政策将激活欧元区经济成长，及企业盈利反弹的希望带动。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU31月份大涨7.1%，为2011年10月来最大月度升幅，表现远超美股，标普500指数.SPX自年初以来大跌2.2%。

摩根士丹利策略师三年来首次上调欧洲企业盈利预估，认为今年欧元区经济动能将出现改善。

“在四年经济成长表现持续令人失望后，我们相信欧洲已经处于上调周期的边缘。这将是今年影响欧洲投资回报的一个主要因素。”摩根士丹利策略师在报告中表示。

全球资产管理人已经开始增持欧股，预计量化宽松政策将带动升势，且汇率下滑和能源成本降低会令企业利润率改善。

美银美林全球研究数据显示，过去一周，有51亿美元投资资金流入欧股，为2013年12月来最大周度资金流入。今年迄今，欧股已经吸引了72亿美元新的资金。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数今日收低0.6%，报1,465.04点，近期大涨走势暂歇。

英国富时100指数.FTSE跌0.9%，收报6,749.40点；德国DAX指数.GDAXI收低0.41%，收报10,694.32点；法国CAC 40指数.FCHI下滑0.59%，收报4,604.25点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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