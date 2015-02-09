欧洲股市走低 因担忧希腊前途和中国经济成长

路透巴黎2月9日 - 欧洲股市周一走低，受累于中国贸易数据逊于预期，以及对希腊与欧盟关系的担忧不断加剧，之前希腊总理宣布推翻节支举措的计划。

乌克兰东部的暴力冲突不断升级也令投资者不安，德国DAX指数.GDAXI收跌1.69%，报10,663.51点。德国是在俄罗斯经济中曝险最大的欧洲国家之一。

交易商还表示，摩根大通下调DAX评级也是导致该指数急跌的原因之一。摩根大通将DAX评级从“加码”下调至“中性”，称部分是因该指数近期表现强于其他市场。

希腊银行股重挫，Bank of Piraeus (BOPr.AT)暴跌14%；Alpha Bank (ACBr.AT)重挫6.1%；Eurobank (EURBr.AT)急挫9.6%；希腊国家银行(National Bank of Greece)(NBGr.AT)大跌9.8%。希腊指标股指ATG指数.ATG大幅走低4.8%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.73%，报1,480.01点。

与德国和希腊股市一样，南欧股市也是跌幅居前的市场之一。西班牙IBEX指数.IBEX急跌2%，意大利MIB指数.FTMIB回落1.9%。

希腊总理齐普拉斯周日在首次国会演说中提出了推翻希腊节支措施的计划，走上了一条与欧洲伙伴国对立的道路。

“这是边缘政策。最终，各方可能都会理智行事，但也存在出现政策出错的风险。问题的一部分在于双方都感觉自己底气十足，”Brown Brothers Harriman的策略师Ilan Solot表示。

“希腊的经济状况较之前已有所好转，该国政府的政策调整受到民众的强烈支持。但由于欧洲稳定机制已经就绪，欧盟也因有更多的应急举措壮胆而态度强硬，你可以发现希腊问题影响的波及面已大不如前。在这场危机中，西班牙和意大利公债收益率几无变动。”

对中国经济的担忧也重压市场。数据显示，中国1月出口下降3.3%，进口骤降19.9%，远低于分析师的预期。

英国富时100指数.FTSE下跌0.24%，收报6,837.15点；法国CAC 40指数.FCHI下滑0.85%，收报4,651.08点。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。