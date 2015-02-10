欧洲股市上扬 因报导称可能达成希腊债务协议

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透巴黎2月10日 - 欧洲股市周二收涨，受助于数条报导直指希腊与国际金主可能达成债务协议，其中一则报导称，可能将希腊债务延期六个月。
希腊ATG指数.ATG急升8%，希腊国家银行(NBGr.AT)暴涨21%，Eurobank(EURBr.AT)跳升20%，Bank of Piraeus(BOPr.AT)劲扬16%。
MNSI援引消息人士报导称，欧盟执委会将提出一项折衷计划，根据该计划，希腊应要求给其六个月的时间，在此期间，该国将与债权人讨论并就所有尚未解决的问题，和一项退出救助后的计划达成协议。
尽管今日劲扬，但希腊银行股指数.FTATBNK年内仍下跌27%。
“市场愿意相信即将达成希腊债务协议，但目前一切都是未知数，可能需要很长时间才能达成协议。也存在结果令人失望的风险，”Meeschaert的基金经理Frederic Rozier表示。
“目前，我们没有卖出股票，但我们已开始寻找卖出多只股票的时机，这些股票的估值已经过高。”
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.6%，报1,488.39点，徘徊在近期触及的七年高位之下。
瑞士最大的银行瑞士银行UBSG.VX逆势下跌，为跌幅最大的欧洲蓝筹股之一，之前该行警告瑞郎急升，以及瑞士和欧元区负利率造成的影响。
瑞士股市因瑞郎急升受创，瑞士指标指数SMI指数.SSMI年内迄今下跌4%。相反，欧洲绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3上扬8.8%。
英国富时100指数.FTSE跌0.12%，收报6,829.12点；法国CAC 40指数.FCHI升0.96%，收报4,695.65点。德国DAX指数.GDAXI上扬0.85%，收报10,753.83点。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。