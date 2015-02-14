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国际财经 | 2015年 2月 14日 星期六 08:52 BJT

欧股收高 德国优于预期的GDP数据刺激德股创新高

路透伦敦/巴黎2月13日 - 欧洲股市周五上涨，德国公布强劲的经济成长数据，带动德股DAX指数创下新高，且希腊股市大幅反弹。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.6%，报1,502.82点，创下七年高位。德股DAX指数.GDAXI涨0.4%，收报10,963.40点，一度升至11,013.850的纪录新高。

德国公布第四季经济成长0.7%，远胜预期，国内需求带动欧洲最大经济体走出年中的低迷。

“尽管希腊局势仍悬而未决，但德国经济没有失去动能令投资人大感安慰。”Ashburton欧股基金经理人Veronika Pechlaner表示。

希腊银行股.FTATBNK跳升12.7%，自去年3月底来暴跌75%后近期持续反弹，并回到大选前的水准，因投资人开始预计周一的会议可能达成希腊债务协议。

欧元区其他二线股市也走强，西班牙IBEX指数.IBEX升1.7%，意大利FTSE MIB指数.FTMIB涨1%。

股市也受到企业强劲业绩支撑。根据汤森路透I/B/E/S数据，欧洲业绩期过半，已公布业绩的STOXX 600指数成份股企业中有55%超过分析师预估。

法国CAC 40指数.FCHI收高0.7%，收报4,759.36点。英国富时100指数.FTSE收高0.67%，收报6,873.52点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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