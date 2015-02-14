欧股收高 德国优于预期的GDP数据刺激德股创新高

瑞银集团以4.45亿美元和解在美国出售有毒抵押贷款证券案
路透5月2日 - 美国监管机构周一称，瑞银集团已以4.45亿美元和解其出售有毒抵押贷款证券导致两家美国联邦信用合作社倒闭的诉讼。
路透伦敦/巴黎2月13日 - 欧洲股市周五上涨，德国公布强劲的经济成长数据，带动德股DAX指数创下新高，且希腊股市大幅反弹。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.6%，报1,502.82点，创下七年高位。德股DAX指数.GDAXI涨0.4%，收报10,963.40点，一度升至11,013.850的纪录新高。
德国公布第四季经济成长0.7%，远胜预期，国内需求带动欧洲最大经济体走出年中的低迷。
“尽管希腊局势仍悬而未决，但德国经济没有失去动能令投资人大感安慰。”Ashburton欧股基金经理人Veronika Pechlaner表示。
希腊银行股.FTATBNK跳升12.7%，自去年3月底来暴跌75%后近期持续反弹，并回到大选前的水准，因投资人开始预计周一的会议可能达成希腊债务协议。
欧元区其他二线股市也走强，西班牙IBEX指数.IBEX升1.7%，意大利FTSE MIB指数.FTMIB涨1%。
股市也受到企业强劲业绩支撑。根据汤森路透I/B/E/S数据，欧洲业绩期过半，已公布业绩的STOXX 600指数成份股企业中有55%超过分析师预估。
法国CAC 40指数.FCHI收高0.7%，收报4,759.36点。英国富时100指数.FTSE收高0.67%，收报6,873.52点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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