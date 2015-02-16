欧洲股市微跌 希腊债务谈判预计不容易达成协议

路透伦敦/巴黎2月16日 - 希腊股市周一下跌，泛欧股指亦收低，因投资者对于欧元区财长会议将与希腊新政府达成共识的预期减弱。

目前的希腊救助计划将于2月28日到期，但参与预备谈判的人对于达成协议并不乐观。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.1%，报1,502.10点，略低于周五触及的七年高点。

希腊股市.ATG继上周大涨11%之后，今日下跌3.8%。希腊银行类股.FTATBNK重挫11.5%。

“我们确实不能期望今天就能达成协议，”Mirabaud Securities的资深股票销售交易员John Plassard表示。

瑞银集团(UBS)策略师周一警告称，希腊前途的不确定性以及乌克兰冲突，可能扼杀欧元区的复苏苗头。

法国企业Bouygues(BOUY.PA)大涨3.8%，成交放量。该公司表示，已收到潜在买家对于旗下电信部门的兴趣意向，但目前没有进行谈判。

英国富时100指数.FTSE跌0.24%，收报6,857.05点；法国CAC 40指数.FCHI跌0.16%，收报4,751.95点。德国DAX指数.GDAXI跌0.37%，收报10,923.23点。(完)

(编译 张涛；审校 徐文焰)

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