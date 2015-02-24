欧洲股市收在七年新高 受希腊达成债务协议提振

国际油价反弹 因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透伦敦2月23日 - 欧洲股市周一收在七年新高，受周五稍晚希腊就延长救助计划达成协议提振。
英国富时100指数.FTSE是唯一收低的欧洲主要股指，此前汇丰控股(HSBA.L) (0005.HK)公布年度获利下降17%。汇丰股价大跌4.6%，且拖累同业渣打(STAN.L)也下挫。
英国富时100指数.FTSE收低0.04%，报6,912.16点。
欧洲投资者感到鼓舞，此前希腊和欧元区国家就延长救助计划和同意提交改革计划达成协议。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.7%，报1,535.08点，为2008年初来最高水平。
德国DAX指数.GDAXI创纪录新高，但之后缩减升幅，此前德国2月Ifo企业景气指数微升至七个月高位，但低于市场预期。[nL4S0VX250]
德国DAX指数.GDAXI收高0.73%，报11,130.92点。该指数从今年初迄今上涨13%，但随机指标和波林格区间等一些动能指标显示DAX指数目前处于超买区域。
“人气看多，但德国DAX指数略为超买，所以将可能出现小幅整固。”IG分析师Christian Henke说。
法国CAC 40指数.FCHI收涨0.65%，报4,862.30点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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