欧洲股市在美联储主席叶伦讲话后上涨

路透巴黎2月24日 - 欧洲股市周二大涨，英国富时100指数和德国DAX指数都创新高，此前美联储主席叶伦讲话暗示美联储升息可能要等几个月。

希腊股市涨幅居前，此前希腊向欧元区递交了一份改革清单，使将金援延长四个月的协议获得批准。

希腊国家银行(NBGr.AT)，Alpha Bank (ACBr.AT)，Bank of Piraeus (BOPr.AT)，Eurobank (EURBr.AT)涨幅介乎16-20%，尽管近期反弹，但希腊的银行股指数仍低于上月大选结果公布前的水准。

自2014年2月以来，希腊银行股暴跌50%，希腊四大银行市值降至仅剩共计185亿欧元，仅为欧元区最大银行西班牙桑坦德银行 (SAN.MC)市值的约五分之一。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.5%，报1,543.29点，为2007年底来最高水平。

英国富时100指数.FTSE收高0.54%，报6,949.63点，盘中创下6,958.89点的纪录新高，升穿1999年底触及的前次高位。

叶伦周二在国会作证时将升息指引的措辞进行了微调，她表示美联储正准备“在每次会议上酌情”考虑升息。不过叶伦补充说，至少在未来几次会议上不太可能升息。

“叶伦的讲话令人放心。由于通胀较低，美联储要等一段时间才会开始升息。所以夏季前不会变动，”Saxo Bank交易员Pierre Martin表示。

根据汤森路透I/B/E/S，欧股第四季盈利预计增长19.5%，这是2011年中以来最佳业绩表现。

德国DAX指数.GDAXI收高0.67%，报11,205.74点。法国CAC 40指数.FCHI收涨0.5%，报4,886.44点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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