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国际财经 | 2015年 2月 26日 星期四 07:20 BJT

欧洲股市涨势暂竭 因企业季报良莠不齐

路透巴黎/伦敦2月25日 - 欧洲股市周三小跌，因企业季报良莠不齐令英股富时100指数.FTSE和德国DAX指数.GDAXI创纪录高位的涨势暂竭。

英国机械工程集团Weir Group(WEIR.L)跌幅居前，大跌8.7%，此前公司警告称油价下跌将导致公司2015年营收大幅下降。

法国钢管制造商Vallourec (VLLP.PA)挫跌6.7%，公司称在2015年将裁员1,400人，因油企客户需求下降。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.1%，报1,541.80点，从周二触及的七年高位回落。

不过，对欧股市场仍然乐观。投资者预计下月开始的欧洲央行购债计划将提振欧洲股市。

“欧洲央行量化宽松政策将很快开始实施，欧洲股指应该继续上升一段时间，”Mirabaud Securities高级股市交易员John Plassard说。

如欧洲汽车股.SXAP和意大利银行股.TRXFLDITPBANK等一些近期因量化宽松政策预期而跑赢的板块周三下滑，因获利了结，这些板块自1月初来劲升约30%。

欧洲第二大保险商法国安盛保险(AXA)劲升2.6%，此前公布2014年净利增长12%，且公司称对今年实现削减成本目标充满信心。

根据汤森路透I/B/E/S，企业季报迄今，共有63%的STOXX 600指数成份股企业公布了业绩，其中，55%的获利符合或高于预期。总体而言，第四季企业获利预料成长19.5%，将为三年半来表现最好的欧洲企业季报。

英国富时100指数.FTSE收低0.21%，报6,935.38点；德国DAX指数.GDAXI收涨0.04%，报11,210.27点；法国CAC 40指数.FCHI收跌0.09%，报4,882.22点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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