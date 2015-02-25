欧洲股市涨势暂竭 因企业季报良莠不齐

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透巴黎/伦敦2月25日 - 欧洲股市周三小跌，因企业季报良莠不齐令英股富时100指数.FTSE和德国DAX指数.GDAXI创纪录高位的涨势暂竭。
英国机械工程集团Weir Group(WEIR.L)跌幅居前，大跌8.7%，此前公司警告称油价下跌将导致公司2015年营收大幅下降。
法国钢管制造商Vallourec (VLLP.PA)挫跌6.7%，公司称在2015年将裁员1,400人，因油企客户需求下降。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.1%，报1,541.80点，从周二触及的七年高位回落。
不过，对欧股市场仍然乐观。投资者预计下月开始的欧洲央行购债计划将提振欧洲股市。
“欧洲央行量化宽松政策将很快开始实施，欧洲股指应该继续上升一段时间，”Mirabaud Securities高级股市交易员John Plassard说。
如欧洲汽车股.SXAP和意大利银行股.TRXFLDITPBANK等一些近期因量化宽松政策预期而跑赢的板块周三下滑，因获利了结，这些板块自1月初来劲升约30%。
欧洲第二大保险商法国安盛保险(AXA)劲升2.6%，此前公布2014年净利增长12%，且公司称对今年实现削减成本目标充满信心。
根据汤森路透I/B/E/S，企业季报迄今，共有63%的STOXX 600指数成份股企业公布了业绩，其中，55%的获利符合或高于预期。总体而言，第四季企业获利预料成长19.5%，将为三年半来表现最好的欧洲企业季报。
英国富时100指数.FTSE收低0.21%，报6,935.38点；德国DAX指数.GDAXI收涨0.04%，报11,210.27点；法国CAC 40指数.FCHI收跌0.09%，报4,882.22点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)