焦点：欧洲股市创几十年来最佳开局 市场发出修正警讯

图为德国法兰克福股票交易所内的交易员们。 REUTERS/Staff/remote

路透巴黎/伦敦2月26日 - 在欧洲央行(ECB)实施量化宽松之前，流入欧洲股市的投资创最高纪录，但一些投资者普遍追踪的市场指标正在发出警讯。

指标STOXX 600股票指数今年迄今上涨了13%，是该指数1986年末推出以来的最强年初走势，而且在所有资产类别中表现名列前茅。

目前该指数的市盈率处于11年高点，在技术图表上深入“超买”区域。在此之际，各国央行挹注的流动性盖过了地缘政治风险的影响。

虽然这些指标本身没有一个预示股市将要下跌，但根据历史情况来看，它们显示投资者的欧洲股市仓位已经到了修正风险偏高的水准。

一些分析师和基金经理人目前预期，未来几周将会回调5-10%，随后才能恢复长期涨势，于3月启动的量化宽松会给股市带来支撑。

摩根大通资产管理公司全球策略师师Patrik Schowitz指出：“近期看，人们还是担心股市会跌落多少。”

“政治风险并不会很快消散，此外，乌克兰局势的不确定性仍挥之不去。”

美银美林上周公布的对基金经理调查显示，对欧洲股市的投资比重创2007年5月来最高，持有欧元区股票的意向创自2001年4月调查开始以来的最强。

“这并不意味着此轮周期接近结束，短期看，受乐观情绪所带动的因素要远高于基本面影响。”美银美林欧洲股市策略师Manish Kabra说道。

**“危险信号”**

STOXX 600指数的相对强弱指标(RSI)达到了79，这是2005年2月以来的最高水平。RSI等于或高于70，就显示市场过热，通常会随之出现回调。

同时，Euro STOXX 50波动率指数.V2TX自1月中旬触及顶点之后下降了45%，显示投资者在减少对冲。该指数用于衡量防范市场下滑的成本。

“隐含波动率价格的及成交量都在直线下降，这是危险信号。在达成希腊协议之后，人们正在取消投资组合保护措施，”技术分析公司Day By Day的主管Valerie Gastaldy表示，她所说的希腊协议的是欧元区决定延长对希腊的贷款协定。

尽管欧洲企业获利多年停滞后呈现初步回升，但STOXX 600基于未来12个月预估获利的市盈率高达16倍，是2004年初以来的最高水平，并且远高于11.8倍的10年平均值。

“虽然获利前景在改善，但偏高的估值令人担忧，”法国企业与投资银行Natixis的股票策略师Benoit Peloille表示，“宏观数据稍微令人失望，或者出现关于希腊问题的负面消息，就可能足以触发股市回调。”

最近几个月，欧元区经济数据均优于预期，而美国数据则令人失望，驱动投资从美国流向欧洲。

根据两个得到广泛采用的花旗集团指数，欧元区与美国的经济意外差距现在已经到了顶点，这通常预示情况将出现反转，随后美国数据优于预期的情况料将开始多于欧元区。

“这并不会破坏中长期的正面趋势，(但)可能表明最强势头已经过去了。”摩根大通资产管理的Schowitz表示。

2015年欧洲各股市的表现：link.reuters.com/pap87v

2015年各类资产表现：link.reuters.com/gap87v

欧洲股市市盈率：link.reuters.com/zap87v

欧美经济意外对比：link.reuters.com/xuq24w

(完)

(编译 张涛/孙茉莉；审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。