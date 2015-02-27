欧洲股市收在七年高位 因企业业绩令人鼓舞

路透伦敦/巴黎2月27日 - 欧洲股市周五上扬，收在七年高位，年内迄今的表现仍是1986年底该指数推出以来最佳，受助于企业财报令人鼓舞。

空中客车(AIR.PA)急升7.2%，之前该公司报告营运利润增加，并宣布有史以来最高的股息。空客是泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3成份股中权重最大的上涨股。

到目前为止，已有约三分之二的欧洲企业公布了业绩，其中55%的业绩符合或超过预期。根据汤森路透I/B/E/S，预计第四季企业获利可能增长14.9%，为约三年半以来最佳业绩期表现。

“企业获利总体令人鼓舞。美国企业的获利情况看起来充满挑战，但欧洲企业获利改善，”RBC Wealth Management的欧洲股市部董事Frédérique Carrier表示，“欧洲企业的获利表现改善，不存在估值过度的情况。”

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.4%，报1,559.88点，为七年来最高收位。覆盖面更广的STOXX 600指数也上扬0.4%。

FTSEurofirst 300指数2月上涨6.7%，今年迄今升幅达14%，受助于将于3月开始执行的欧洲央行量化宽松计划的前景。

STOXX 600指数的本益比(市盈率)为11年以来最高，从技术面来看，深陷超买区域。

尽管经济复苏才初露端倪，但STOXX 600指数的本益比已达16倍，为2004年初以来最高，且远高于11.8倍的10年均值。

英国富时100指数.FTSE小跌0.04%，收报6,946.66点；法国CAC 40指数.FCHI收升0.83%，报4,951.48点。德国DAX指数.GDAXI收涨0.66%，报11,401.66点。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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