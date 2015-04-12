版本:
中国
国际财经 | 2015年 4月 13日 星期一 07:42 BJT

（修正）欧洲股市触及2000年以来最高

(更正：因译文有误，内文第三段应为“英国富时100指数.FTSE”，而非“英国富士100指数.FTSE”)

路透伦敦/巴黎4月10日 - 欧洲股市周五升至2000年以来最高，受助于本已疲弱的欧元进一步走软，市场认为，欧元走软将支撑欧元区经济复苏并提振企业获利。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.9%，报1,645.25点，超过2007年触及的峰值，年内迄今涨幅扩大至20%。

德国DAX指数.GDAXI和英国富时100指数.FTSE盘中均触及历史高位，法国CAC 40指数.FCHI上扬至2008年以来最高。

全球第二大零售商法国的家乐福(CARR.PA)劲扬2%，之前该公司报告季度销售强于预期。

诺基亚尾盘跳涨3.9%，至四年高位，之前彭博报导称，该公司正考虑出售旗下地图业务。

欧元兑美元跌至1.0603美元，本周累计跌幅超过3%。

策略师曾表示，欧元兑一篮子货币下跌10%，将导致欧洲企业获利增加6-8%。欧元在过去一年下挫约16%，区内企业获利可能增长10-13%。

英国富士100指数.FTSE收涨1.06%，报7,089.77点。德国DAX指数.GDAXI急升1.71%，报12,374.73点。法国CAC 40指数.FCHI上扬0.6%，收报5,240.46点。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐