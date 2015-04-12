（修正）欧洲股市触及2000年以来最高

亚洲股市持稳但日股表现突出 美元重拾动能
路透东京5月1日 - 亚洲股市周一开局摆脱疲态并持稳，日本股市在乐观业绩的推动下表现突出；美元重拾动能，因美国政府可能避免关门。
路透伦敦/巴黎4月10日 - 欧洲股市周五升至2000年以来最高，受助于本已疲弱的欧元进一步走软，市场认为，欧元走软将支撑欧元区经济复苏并提振企业获利。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.9%，报1,645.25点，超过2007年触及的峰值，年内迄今涨幅扩大至20%。
德国DAX指数.GDAXI和英国富时100指数.FTSE盘中均触及历史高位，法国CAC 40指数.FCHI上扬至2008年以来最高。
全球第二大零售商法国的家乐福(CARR.PA)劲扬2%，之前该公司报告季度销售强于预期。
诺基亚尾盘跳涨3.9%，至四年高位，之前彭博报导称，该公司正考虑出售旗下地图业务。
欧元兑美元跌至1.0603美元，本周累计跌幅超过3%。
策略师曾表示，欧元兑一篮子货币下跌10%，将导致欧洲企业获利增加6-8%。欧元在过去一年下挫约16%，区内企业获利可能增长10-13%。
英国富士100指数.FTSE收涨1.06%，报7,089.77点。德国DAX指数.GDAXI急升1.71%，报12,374.73点。法国CAC 40指数.FCHI上扬0.6%，收报5,240.46点。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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